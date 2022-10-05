英新商务大臣两度对中企收购敏感项目设限

英国新商务大臣延续前任做法，引用一条在本年初生效的法例，在约两星期时间内，两次因应国家安全考虑，限制中资企业收购英国的敏感项目。

据美国之音报道，英国商务大臣莫格（Jacob Rees-Mogg）上任约一个月，两次运用权力，为中资企业收购英国电力公司或电力项目施加限制。

莫格在9月29日引用《国家安全与投资法》（National Security and Investment Act），对英国西北电力公司（Electricity North West）的收购案施加两项限制，限制该公司把敏感资料转移给中国收购方，并限制中国收购方任命企业特定员工 。

中资企业“红石投资有限公司”（Redrock Investment Limited）正在收购共持有西北电力公司百分之35股份的两家公司，英国商务部指，这宗收购有国家安全风险。

中国的“国新国际投资有限公司”（CNIC）在2019年联同其他公司全面收购英国西北电力公司，其后把股份转移至国企“国家开发投资集团”。

英国西北电力公司一名发言人对英国《每日电讯报》（The Daily Telegraph）表示，注意到商务部的命令，会完全遵守要求。

在此之前，莫格在9月14日介入中国国企“中国华能集团”的子公司在英国的电池储能工程，又名“石山项目”（Stonehill project）。该子公司计划全面收购项目的发展权，英国商务部就表示，里斯-莫格认为这宗收购有国家安全风险，因此施加两项条件，包括要求中国收购方在委任项目营运方时，必须经过英国政府批准，并限制项目营运方向中国收购方分享敏感资料。

《国家安全与投资法》今年年初生效，授权英国政府审查和介入可能损害国家安全的收购。如果收购涉及包括国防、能源、通信等的17个敏感产业，而且收购比率高于百分之25，英国政府就有权审查。

该法案生效后，英国政府在5月底审查中资公司闻泰科技（Wingtech）收购英国最大的半导体公司纽波特晶圆制造公司（Newport Wafer Fab）。

在7月中，英国政府禁止“北京无限愿景科技有限公司”（Beijing Infinite Vision Technology Company）收购曼彻斯特大学（University of Manchester）旗下公司可以应用在军事无人机或导弹上的视觉传感技术。

在8月中，英国政府又禁止香港注册公司“香港超橙控股有限公司”（Super Orange HK Holding Limited）收购英国电子设计公司Pulsic。