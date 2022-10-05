台本土病例再破5万起 边境检疫松绑不受影响

台湾本土冠病病例时隔105天再通报5万起以上。台湾中央流行疫情指挥中心称，这显示台湾疫情仍处于高原期，但入境检疫措施的松绑仍按原计划实行。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾防疫指挥官王必胜星期三（10月5日）通报，台湾当天新增5万4874起本土确诊病例，创下这波奥密克戎BA.5疫情新高；另通报55起境外输入病例，48人染疫离世。

指挥中心疫情监测组组长周志浩指出，病例数比上周相比上升了3.3%，显示疫情仍处于高原期。

王必胜评估，现在疫情正处于高原期波动，且呈现上升趋势。他也估计，若往高推估，疫情高点会落在10月中旬左右，单日通报病例数将在4万起至6万起之间。

虽然疫情升温，但王必胜强调，“0+7”边境检疫松绑政策会依原计划在10月13日实施。他指出，目前境外并没有出现变种病毒，且每天通报的境外输入病例很少，无论从传染或是医疗资源来看，境外输入病例都不会造成问题。

王必胜也提醒，边境解封不代表疫情结束，民众仍要施打疫苗、遵照防疫相关规定和政策，才能避免疫情扩大和自身被感染。

另外，台大公卫学院教授陈秀熙星期三认为，除公共场所、大众运输、大型集会场所外，应解除口罩禁令，鼓励“口罩自主”政策。对此，王必胜称，由于疫情还在高原期，“口罩自主”政策暂时不考虑在这个时间点实施，等疫情稳定后再讨论。