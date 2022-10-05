 美国动画《瑞克和莫蒂》疑出现香港反修例口号代码

美国成人动画片《瑞克和莫蒂》的最新一集中，出现了疑似影射香港2019年反修例游行的代码，包括疑似代表在《香港国安法》下被禁的“光复香港，时代革命”口号的缩写。

据法新社星期三（10月5日）报道，有香港观众在互联网上称，成人卡通情景喜剧《瑞克和莫蒂》星期天（10月2日）播出的第六季第五集中，出现了对2019年香港反修例游行的隐晦提及。

该集标题为“Final DeSmithation”，讲述了一个被监禁的外星人制作幸运饼干的故事。故事临近高潮时，屏幕上闪现出一系列数字和字母，“GFHG19SDGM”、“721DLLM19”和“19HK831”。

据网络社区Reddit和香港论坛LIHKG的网友解读，代码中的19应当是指2019年，而“GFHG SDGM”则是“光复香港，时代革命”粤语拼写的首字母缩写。这句口号在2019年香港反修例游行中被广泛使用。2020年《香港国安法》实施后，被香港政府认定为违法。

网民还分析，“721”指代的或是当年7月21日发生的元朗站暴力事件，“831”指代8月31日发生的港铁太子站车厢暴力事件，这两起事件均被反修例示威者视作政府对其的暴力镇压；“DLLM”则被认为是香港常用脏话“Ｘ你老母”的缩写。

法新社联系了《瑞克和莫蒂》的制作方Adult Swim和发行方华纳兄弟，但没有收到回复。

由卡通频道（Cartoon Network）的夜间节目区块Adult Swim创作的《瑞克和莫蒂》围绕着一个自私、酗酒的祖父和他的的孙子进行奇怪的跨维度冒险展开。其内容包含诸多讽刺和隐喻，在许多国家和地区拥有大量观众。

目前，香港观众可以在HBO Go上观看，在中国大陆则没有正版观看渠道。