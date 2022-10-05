海天酱油被指添加剂国内外双标  公司回应：标准一致

中国调味品巨头海天味业近期被指在中国供应的产品配料表中含有添加剂，而国外售卖的同款产品配料表则不含添加剂，被质疑“双标”。海天继上星期回应称产品中的食品添加剂符合中国标准后，星期二（10月4日）深夜再发声明，称其产品内控标准一致。

综合中国《证券时报》和中新经纬报道，9月底以来，意指以食品添加剂合成的食品的“海克斯科技食品”、“科技与狠活”等话题在短视频平台热度提升，引发网民对中国食品安全的讨论；其中有部分短视频账号指出，海天味业的酱油产品是“海克斯科技食品”。

还有网民指出，国外售卖的海天酱油配料表上没有添加剂，只有水、大豆、小麦、食盐等天然原料，而在中国售卖的除了天然原料之外还有多项添加剂，质疑其“双标”。

针对这些讨论，海天味业上星期五（9月30日）发布声明，称其所有产品严格按照中国《食品安全法》生产，所有产品中食品添加剂的使用及标识也都符合中国相关标准法规要求。

海天还在声明中称，已委托律师团队对在事件中恶意造谣的短视频账号调查取证，将追究他们的法律责任。

不过，这一声明并没有平息讨论，该声明微博下热度最高的评论称，声明“还是没有解释为什么在日本卖的没有添加剂”。

海天在星期二（10月4日）再次发布题为“中国品牌企业的责任、担当与呼吁”的声明称，食品添加剂广泛应用于各国的食品制造中，各企业按照各国标准和产品特性合法合规使用食品添加剂，并强调海天产品的内控标准高于国家要求，且同一品质的产品，“国内国际的内控标准都一致”。

海天在声明中称，用食品添加剂来误导消费者认为中国食品比外国食品差，“要么是不明真相，要么是别有用心”；声明更指，用“双标”挑起消费者和中国品牌企业的矛盾对立，不仅打击了中国民众的消费信心，更会严重影响“中国造”的世界声誉。

中国调味品协会星期三（10月5日）也在官网发表声明，称要净化市场环境，引导调味品企业高质量发展。

该声明指出，因各国的饮食和消费习惯不同，同一类产品的标准要求会有所不同，“但标准本身并不存在高低之分。”

该声明还称，协会将支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权，追究网络造谣者的法律责任。

公开资料显示，中国调味品协会由全国酱油、食醋、酱类、酱腌菜、腐乳、烹调酒和各种调味料生产经营及相关的企业、事业单位组成的非盈利性行业组织，是中国国家一级协会。

公开资料显示，海天味业专营调味品，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋等百余品种，在全球80多个国家均有销售。

截至发稿，海天味业股票星期三下跌1.40%，报每股82.82元（人民币，下同，约16.55新元），公司总市值约3838亿元。