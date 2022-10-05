台NCC：驳回系统业者申请TVBS移频案

针对饱受争议的“镜电视公司”设立新闻台一事，台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）驳回了系统业者申请把55频位TVBS新闻台移频，以镜电视代替的申请。

据台湾中央社报道，NCC主委陈耀祥星期三（10月5日）就“镜电视设置争议对NCC独立公正性的影响”向立法院交通委员进行专题报告期间被问及TVBS移频案时称，委员会已将该案子驳回，即TVBS不用移频，并称他也觉得TVBS是表现不错的新闻台。

此前，有线电视系统大丰、台湾宽频通讯（TBC）8系统申请将55频位的TVBS新闻台移到149频位跟158频位，并申请镜电视上架55频位。

陈耀祥指出，频道申请上下架本身是商业机制，每年都会有这个问题，是由系统业者提出申请，再由NCC决议是否同意，而非NCC要移频。

陈耀祥说，新闻频道移频是重要、高度敏感的案子，对于这种案子，NCC都会非常谨慎处理，包含考虑消费者权益、市场竞争、内容多样性等等。

台湾立场亲绿的电视台“镜电视”今年1月取得营运执照，但被质疑背后有党政高层撑腰。时代力量立委陈椒华星期二公布三段录音档，爆料蔡英文和苏贞昌向NCC施压，要求通过镜电视的执照。国民党立委星期三也在立法院质疑，NCC在陈耀祥主政下，已成为民进党的NCC，并要求镜电视案撤照重审、陈耀祥下台。