蔡英文：台湾不会仅依赖其他国家协助防卫

台湾总统蔡英文说，台湾不会仅依赖其他国家来协助防卫，会致力保卫自身安全，努力调整防御战略，以因应不断变化的威胁。

综合自由时报和联合新闻网报道，蔡英文应华府智库“全球台湾研究中心”（GTI）之邀，于星期三（10月5日）晚以录影方式，在“美台关系：促进基于规范之国际秩序”年度公开研讨会上发表开幕专题演说。

蔡英文说，全球民主和以规则为基础的国际秩序正面临自第二次世界大战以来最大的考验，俄罗斯入侵乌克兰，北京以持续军事演习、灰色地带行动，以及军机舰、人员及无人机侵扰台湾周边区域等行为，破坏台海现状。然而令人振奋的是，台湾并非孤军奋战，非常感谢美国政府的支持，还有七大工业国集团（G7）国家，以及其他理念相近的伙伴们，一同谴责北京的军事挑衅。

蔡英文说，她想借此机会感谢美国拜登政府和跨党派国会议员，依据“台湾关系法”和“六项保证”，履行对台湾安全的承诺。过去一年，台湾乐见美国对台多项重要军售“协助我们因应和吓阻侵略”。她也说，“但我们不会仅依赖其他国家来防卫台湾。这就是为什么我要在此重申，台湾致力保卫自身安全及维护民主的生活方式。我们努力调整防御战略，以因应不断变化的威胁。”

蔡英文说，为了达成这个目标，台湾大幅提升国防预算，包括强化不对称作战能力、武器升级及“国舰国造”。今年初，并成立“全民防卫动员署”，以加强整合后备军人训练及全民防卫。

蔡英文说，全球团结一致，是对抗威权扩张、捍卫民主及因应共同挑战的关键。她说，随着台湾下周即将开放边境，期待与在美国和世界各地的合作伙伴们更频繁交流。