消息：初创公司鹏芯微或助华为绕过美国制裁

美国政府以威胁国家安全为由将华为列入黑名单时，切断了这家中国公司购买美国半导体和其他关键技术的机会。现在华为或能绕过这些限制。

据彭博社报道，知情人士透露，华为正为其家乡深圳的一家初创公司提供支持，该初创公司已经为一家半导体制造厂订购了芯片制造设备——包括来自外国供应商的设备。根据公开记录和卫星照片，这家成立不久的公司为鹏芯微集成电路制造有限公司，是由一位前华为高管经营，正在华为总部附近大兴土木。

知情人士说，华为料将购买鹏芯微大部分（若非全部）产品。鹏芯微计划最早在2023年上半年接收这些设备。

美国视华为为军事及经济的威胁，极力切断芯片流向该公司，但如果鹏芯微能够成功起步，就能有效帮助华为规避华盛顿的限制。华为的代表拒绝置评。

鹏芯微虽然低调，但已引起了美国商务部工业和安全局(BIS)的注意，该局帮助监督美国的贸易限制。

BIS在回应询问时说，该部门注意到这家初创公司以及“其与华为关系的指控”。“BIS一直在注意是否有人设法规避出口管制”。

目前尚不清楚鹏芯微的计划是否明确违反了美国的贸易制裁。如果该公司打算向华为供货，那么它从美国供应商购买的芯片制造设备将受到严格限制。它从外国供应商处购买机器可以享有更多的自由，例如ASML和Tokyo Electron Ltd.，但这些公司也可能需要寻求美国的批准，具体取决于其销售的产品内含美国技术的数量。

鹏芯微在一份声明中称，它已与供应商签署协议，目标是在2025年开始生产，但未提及客户。一位熟悉其战略的人士透露，该公司计划明年开始研究其28纳米技术，比最先进制程落后六代。