新疆启用离疆电子证明 出疆需签防疫诚信承诺书

中国新疆冠病疫情反弹，继星期二（10月4日）宣布暂停全疆离疆客运列车后，星期三（5日）启用离疆人员电子证明，并要求出疆人员签署《个人出疆疫情防控诚信承诺书》。

据新疆新闻网站天山网消息，当地政府星期三晚在新闻发布会上称，当前自治区全区疫情形势复杂，部分涉疫地区反弹明显，要举全疆之力坚决果断、快速高效处置疫情，把防外溢作为当前疫情防控的重中之重。

新疆卫生健康委副主任伊尔扎提·扎达说，各地需着力提高核酸检测、流调溯源、转运隔离、划分风险等级和信息报送等工作的能力和效率，持续提升防控的科学性、精准性、针对性，杜绝简单化、“一刀切”、层层加码等过度管控。

他强调，要保障群众生产生活物资供应，确保就医保学畅通、物资货源供给充足、物流运输畅通、辖区生活物资精准配送，群众正常生活保障有力。

针对当前“非必要不离疆”政策，扎达答记者问时说，当前自治区从严从紧从细加强对机场、火车站、交通路口等离疆交通场站管控，尽快遏制疫情外溢势头。同时，对于符合离疆条件的人员，政府紧急开通了出疆申报功能并启用离疆人员电子证明，确保符合条件的申请人员安全有序离疆。

他说，无疫情的地（州、市）县（市、区）人员，需由个人提供七日内无高中低风险区旅居史承诺书，所在县（市、区）疫情防控指挥部出具电子离疆证明，持48小时两次（每日一次，最后一次核酸采样在出疆前24小时以内）核酸检测阴性证明和新疆政务健康码绿码，在离疆交通场站和公路卡口，由医务人员对符合离疆条件人员再进行一次单人单管核酸检测和抗原检测，凭阴性结果离疆。

此外，对于有外出就医等特殊需求的人员，可由县级疫情防控指挥部组织专家评估，地州级指挥部审批出具电子离疆证明后，报自治区指挥部备案。其中，需要进京的人员，则由自治区疫情防控指挥部与首都严格进京管理联防联控机制进行沟通协调一致后方可出行。

扎达强调，各地要确定专人实行24小时全天候服务，及时完成审核，督促出疆人员填写并签署《个人出疆疫情防控诚信承诺书》，并做好后续跟踪指导和服务。

新疆疾控中心首席专家倪明健在会上指出，新疆本轮疫情已持续了两个多月，9月中旬以来出现反弹主要有四大原因：社区隐匿感染源未能彻底清除，人员流动增加了疫情传播风险；一线工作人员暴露机会增加造成感染；居民自我防护不到位，在公共场所摘除口罩等；复产复工后在工作场所的人员聚集也成为疫情反弹的风险因素。

他指出，本轮疫情是迄今为止新疆规模最大、持续时间最长、感染人数最多的冠病疫情，防控难度极大，目前疫情仍未得到全面控制，后续疫情发展仍具有不确定性，仍可能会有更多感染者被检出。

此前，新疆维吾尔自治区副主席刘苏社也称，新疆多个地区的冠病感染者增加较多，个别地方疫情反弹还相当严重，全区防控形势更趋严峻复杂，本轮疫情防控难度史上最大。

据新疆卫生健康委通报，星期三新疆无新增确诊病例，新增97起本土无症状感染病例。