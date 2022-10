港府批美国会中国委员会报告内容偏颇

美国国会及行政当局中国委员会(CECC)发布特别报告,称过去两年间香港社会在北京政府的打压之下萎缩并面临瓦解。香港政府发文反对该报告,称其内容误导,对《香港国安法》和政府维护国家安全工作的评论完全偏颇。

据《美国之音》报道,CECC星期二(10月4日)发布一份题为《香港的公民社会:从开放城市到恐惧城市》(Hong Kong’s Civil Society: From an Open City to a City of Fear)的报告,收录了与42位现在和曾经在香港公民组织和立法会服务的人员的访谈摘要,阐述《香港国安法》如何“瓦解香港的公民社会以压制反抗基础”。

香港政府星期三(5日)则在政府新闻网官网发文,强烈反对该委员会发表的报告。

文章指出,危害国家安全的行为和活动可造成非常严重的后果,必须採取措施防范和制止。香港执法部门根据证据、严格依照法律,并就有关人士或单位的行为执法,与其背景无关。倡议某界别或背景的人士可以凌驾法律有违法治精神。

文章还说,《香港国安法》明确规定,维护国家安全应当尊重和保障人权,就危害国家安全犯罪采取执法行动时也必须坚持法治原则,该报告针对法治的攻击完全没有事实根据。

文章强调,《香港国安法》并非旨在防范、制止和惩治与其他国家、地区或相关国际组织的正常交流,报告对不同组织解散作出了毫无根据的指控,

香港政府还说,结社自由在香港受《基本法》保障,但这种自由并非绝对,而是可以基于法律规定及为有需要保障国家安全或公共秩序等合法目的予以限制,有关部门也可根据相关法律规定解散某些组织,以减低有关组织可能带来的危害国家安全风险。

香港政府强调,维护国家安全是所有香港居民的共同义务,任何在港机构、组织和个人都应当遵守《香港国安法》和香港特区有关维护国家安全的其他法律。特区政府加强宣传和教育的工作,以提高社会各界对国家安全的认识和守法意识是天经地义,也属必须。

自香港2020年实施《香港国安法》后,美国国会两党议员曾多次痛批北京当局破坏香港的自治和自由。今年7月,CECC曾致函美国总统拜登,批评香港司法体系已丧失独立运作功能,呼吁美国行政部门考虑对香港的中阶执法人员施加制裁。