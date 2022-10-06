海口实行临时性全域静态管理

继三亚疫情复燃后，海南海口10月5日发现一个确诊病例，星期四（6日）宣布实行临时性全域静态管理。

据海口市疫情防控工作指挥部发布的公告，海口自10月6日早上7时到晚上22时，全市实行临时性全域静态管理。静态管理包括：严格人员流动管理，所有小区实施封闭管理，原则只保留一个出入口，全体市民非必要一律不外出、不开车、不聚集、不进入公共场所。

静态管理还包括重点单位严格管理。全市各级机关、事业单位除承担防疫任务的工作人员外，均就地转为社区志愿者，向居住地所在社区报到，全面参与社区防疫工作和社区服务。除农贸市场、超市、药店、医院、餐饮类企业等生活必需场所，在严格落实疫情防控措施前提下继续营业，其他公共场所、门店暂停开放营业。

海口同时实施交通管控。公交车、出租车、网约车暂停营运，保障城市基本运行和疫情防控相关的车辆凭证通行。

静态管理还包括要求全体市民做好个人防护，按规定时间参加核酸检测，出户核酸检测前要正确佩戴口罩，排队时保持1米以上间距，核酸检测后第一时间返回居家，不聚集、不流动。

10月5日，海口通报新增一例确诊病例，患者4日乘航班抵达海口美兰国际机场，落地检为阴性。5日凌晨，该患者被查出是外省确诊病例密接，转移至隔离酒店。在此之前，海南三亚3日也发现一例确诊病例，所有市民和游客全部要求进行核酸检测。三亚部分区域封锁，实施“三天三检”。

