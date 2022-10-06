抖音疑禁粤语直播 客服：建议多用普通话 否则有被封可能

港媒报道称，中国最大的短视频平台抖音疑禁粤语直播，许多用户因在直播时讲粤语或唱广东歌，导致帐号直接被封禁。抖音对此回复说，主播直播时应多使用普通话，若长时间使用粤语不进行整改，或有机会面临被封的风险。

据《香港01》报道，抖音回复说，主播可以正常使用粤语直播，平台并不会因此直接地作出“很严重的处罚”，不过平台目前对多语言识别能力有限，所以更建议在直播过程中多使用普通话，以便全国不同地区观众更好地了解直播内容。

被问及“多语言识别能力有限”是否可以认为是针对涉及粤语的粗口或敏感话题，抖音并未直接回应，只是强调“一些观众可能听不太懂（粤语）”，因此主播在长时间使用粤语直播的情况下，可能收到平台发出的建议使用普通话的提示。

而若收到上述提示后，主播未进行整改仍以粤语直播，则可能会“违反直播行为规范”，面临被封禁的风险。

对于是否会将粤语直播推送给更多广东省内用户，抖音提醒，开启“同城设置”这一选项后，就有更大概率被本地观众收看，但即使主播与观众双方都是粤语使用者，平台仍会建议“尽可能使用普通话”。

值得注意的是，关于粤语直播被封禁的争议早在2020年就曾出现，但当时抖音疑似快速升级系统，有粤语主播在亲自测试后表示诉求已被解决。