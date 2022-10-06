持滥发“免针纸”港人可到公共医疗机构免费咨询

香港政府宣布，持有涉嫌违法医生发出的“免针纸”的市民，可预约到公共医疗机构普通门诊免费咨询，以评估是否应接种疫苗或继续获得豁免。

据《星岛日报》报道，香港官方此前逮捕了七名滥发冠病疫苗接种医学豁免证明书（“免针纸”）的私家医生，并宣布他们所发放的2万余张证明书将于下星期三（10月12日）失效。

由于这些证明书占有效“免针纸”一半以上，影响范围广，港府星期三（5日）公布进一步便利措施，协助持有涉嫌违法医生怀疑未符指引发出的“免针纸”的市民，视需要对其是否适合接种疫苗提供临床评估。

为进一步便利持怀疑有问题的豁免证明书的市民咨询公共医疗系统医生，持有由该七名医生发出的豁免证明书的市民，可通过普通科门诊电话预约系统或医管局应用程式HA Go预约咨询，也可到访医管局辖下普通科门诊诊所，诊所会为他们安排当日进行咨询或预约咨询。

政府称，相关市民可获豁免50港元（约9新元）的普通科门诊服务的收费。

政府强调，由于怀疑相关医生未有按照卫生署指引为病人恰当诊症，也未经适当临床评估而签发豁免证明书，相关民众若继续按照“免针纸”建议延误接种，不但可能对自身构成健康风险、一旦感染冠病可能导致重症甚至死亡，也会对公营医疗系统做成不必要的负担，呼吁相关民众尽快重新咨询医生，以确定是否适合接种冠病疫苗。

政府发言人强调，如有市民被发现使用无效或虚假的豁免证明书，有关资料会被转交执法部门跟进。明知而使用虚假文书可能触犯香港《刑事罪行条例》，一经定罪，最高可判14年监禁，呼吁市民切勿以身试法。