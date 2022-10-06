武汉病毒实验室专家吴建国逝世

中国武汉大学病毒学国家重点实验室10月4日发布讣告，病毒学家、武汉大学生命科学学院教授、博士生导师、原病毒学国家重点实验室主任吴建国因突发疾病，抢救无效，于10月3日凌晨1时07分在广东佛山逝世，享年66岁。

据观察者网报道，吴建国治丧小组介绍，吴建国1957年生于江西省新干县，1982年7月毕业于武汉大学生物系微生物学专业获学士学位，1985年7月毕业于武汉大学病毒学专业获硕士学位，1985年到1986年任武汉大学病毒学系讲师，1992年于美国爱达荷大学获分子生物学博士学位，1993年到1996年在美国普林斯顿大学分子生物学专业从事博士后研究工作。

2003年，吴建国特聘为病毒学教育部重点实验室主任；2004年，任武汉大学生命科学学院生物技术系主任；2004年到2016年，任病毒学国家重点实验室主任；2016年，任暨南大学病原微生物研究院院长。

2019年6月在武汉大学办理退休手续；2020年，任佛山病原微生物研究院执行院长。曾兼任湖北省生物工程学会理事长、暨南大学生物医药产业园负责人、广东省病毒学重点实验室主任等。

讣告提到，吴建国一生致力于病毒学、传染病防治等生物医药领域，尤其在病毒感染与致病机理研究、病毒遗传变异与流行病学研究方向，著作等身；在重大传染性疾病防治技术与成果转化等方面，硕果累累。