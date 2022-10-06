北京要求国庆假期后返岗持48小时核酸证明

北京市要求各单位切实履行主体责任，职工在中国国庆假期后返岗上班须持48小时核酸阴性证明。

据新华社报道，北京市疾控中心星期三（10月5日）提醒进返京人员，要切实履行个人防疫责任，出京旅行及自驾游人员返京时要主动报备，选择乘坐飞机、火车、长途客运等正规运营公共交通工具，配合扫码测温、查验核酸阴性证明，全程规范佩戴口罩，减少与他人接触，做好个人防护、核酸检测及健康监测；在高速路服务区全程佩戴好口罩，注意个人卫生，与他人保持一米社交距离，非必要不在高速公路服务区堂食；如途中出现涉疫风险，就地配合落实防疫措施，暂缓进返京。

北京市疾控中心还要求，人员进返京后要开展三天两检，抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。做好健康监测，出现发热、干咳等症状，及时主动向社区报告，按规定就医。各单位要切实履行主体责任，要求职工假期后返岗上班须持48小时核酸阴性证明，做好健康监测，出现疑似症状要及时主动报告，暂缓返岗。

10月5日0时至16时，北京新增本土感染者两例，均为隔离观察人员。9月29日以来，北京市共发生京外输入病例及关联病例13例。