中国呼吁就朝鲜导弹问题恢复对话协商

联合国安理会就朝鲜导弹问题举行公开会，中国常驻联合国副代表耿爽吁恢复对话协商，防止局势升级。

综合联合国新闻和中国央视新闻报道，当地时间星期三（10月5日），联合国安理会就朝鲜发射中程弹道导弹一事举行临时公开会，联合国负责中东、亚洲和太平洋地区政治事务的助理秘书长希亚里就相关情况进行了通报。

希亚里称，这次发射可能会在朝鲜所在地区和更大范围内引发局势升级，联合国秘书长古特雷斯对此表示强烈谴责，并敦促朝鲜采取措施以恢复对话，实现朝鲜半岛完全和可核查的无核化。

中国常驻联合国副代表耿爽在会上说，中国注意到朝鲜近期的发射活动，同时也注意到美国等有关国家近期多次在地区举行联合军演。

耿爽称，美国近来在亚太地区强化军事同盟，推高军事对抗风险，在核问题上奉行双重标准，进行政治冲突，毒化了地区安全环境。在此背景下，半岛形势难免会走向紧张。

他指出，历史经验表明，对话协商是解决半岛问题的唯一正确出路。如果对话推进顺利，半岛局势就会相对稳定；如果对话陷入停滞，甚至出现倒退，半岛局势就会紧张升级。“我们呼吁美方拿出行动，体现诚意，切实解决朝方正当合理关切，为重启对话创造条件。”

耿爽还强调，联合国安理会应当在朝鲜半岛问题上发挥建设性作用，而不应一味示强施压。他说，作为半岛近邻，中国高度关注半岛局势，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。

