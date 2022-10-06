江西武功山回应游客雇轿抬狗：未违反景区规定

对于有游客雇轿子抬狗上山一事，江西武功山景区回应称，景区没有规定轿子不能抬狗。

综合红星新闻与极目新闻报道，一则视频10月3日在中国互联网上流传，视频显示，一段山路上，两名轿夫抬着轿子上山，轿子上坐的并不是游客，而是一只体型较大的宠物狗，狗主人则在一旁陪伴。

视频在网上引发争议。有网友批评狗主人，认为让狗坐轿子有辱轿夫尊严。也有网友认为，轿夫抬狗上山不仅获得了收入，还比抬人轻，对双方都是好事。

萍乡市武功山风景区工作人员10月4日接受红星新闻记者采访时，证实确有此事，称景区没有规定不能抬狗。工作人员说，轿夫都是当地民工，自己谋生，并非景区工作人员。

在接受极目新闻记者采访时，景区工作人员说：“现在正值假期，游客也比较多，我们不建议将宠物狗带上山，以免出现伤人的情况。”

武功山风景区的一名导游说，抬狗上山并不稀奇，有的狗爬累了，狗主人就会雇轿夫将狗抬上去，狗主人和轿夫都觉得没什么。当地一名轿夫也告诉记者，抬狗的价格和抬游客的价格差不多，“抬狗没什么，以前见过这种情况。”

这已不是类似事件第一次引发争议。去年9月，一名游客登武功山时，请轿夫将自己的两条宠物狗抬上山，事件在网上传开后，这名游客也曾被部分网友指责。