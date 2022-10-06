台商大陆经商失败生活潦倒 海基会称接回百人

许多台湾人在中国大陆经商失败穷困潦倒，滞留街头流浪成“台流”。台湾海基会介绍，最近两年接回近百人返台。

据《自由时报》报道，台湾立法院内政委员会星期四（6日）邀请陆委会主委邱太三及海基会副董事长兼秘书长詹志宏列席报告业务概况，并备质询。詹志宏报告指出，若干台湾人因赴中国大陆经商失败等原因，导致生活困顿、滞留当地流落街头或罹患重症无人照料、无力负担医药费，近年陆委会接获通报个案数量有增加的现象。

詹志宏介绍，近年接获类似通报个案数量有增加，去年接回46人，今年截至9月底接回44人，协助当事人代购机票、代订防疫旅馆等通关事宜。

费用方面，詹志宏说，处理每一件个案，均需支应必要的费用，陆委会自去年起给予海基会额外的专案补助预算，以因应防疫期间相关服务案件的新增支出，例如防疫旅馆、防疫计程车、其他急难救助费用等，对于协助解决滞中的台湾人返台极有助益。

伍丽华质询时询问，陆委会编列专案经费协助滞中的台湾人返台，这个费用当事人需要偿还亦或是“借支”。詹志宏说，如果家属很明确表达没有后续处理能力，海基会将会协调县市政府社政部门接手。

伍丽华追问，基本上是“借支”的型态，但是还不起就没关系。詹志宏回答说：“对，但我们会负担其中的一部分”。

伍丽华说，现在许多诈骗柬埔寨的台湾人，滞留当地警察局、移民局1个月至3个月的人台湾人，欠下许多钱，家人也还不起也付不起，而台湾政府有编列一笔预算支应，说是借支的形式，但从海基会的处理作法来看，“就是还不起也可以不用还”。