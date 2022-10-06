标普香港PMI半年来首次跌破50荣枯线

受此前疫情防控影响，香港9月份标普采购经理指数(PMI)降至48.0，为半年来首次跌穿50荣枯线，私营经济的景气度止升回跌，不过料接下来有望反弹。

据香港《明报》报道，标普全球（S&P Global）星期三（10月5日）发布的香港PMI指数显示，9月指数经季调后录得48.0，低于8月的51.2，也是六个月以来首次跌穿50的荣枯线。

报告指出，企业转势减产是9月PMI转向跌势的原因之一。随着冠病病例于9月初增加，香港私营企业的订单需求与业务营运备受影响，客户需求转弱，导致9月营商环境的景气度止升回跌。调查期内，产出与新增订单量同时萎缩，扭转先前连升5月的格局。

报告还称，企业也陆续汇报员工递信离职，且跌幅为2020年12月以来最急；而为巩固班底，公司调整雇员薪酬；在此情况下，加上采购价格飙升，企业的投入成本创24个月的最大升幅。

报告称，数据显示，由于持续忧虑疫情进展，企业于9月连续两月看淡业务前景。

标普全球市场财智经济学家丹曼（Laura Denman）说，9月份数据描绘出香港私营经济的一个消极景象。

她说，有企业称由于群聚限制及客户举棋不定，订单需求和业务营运备受影响，故认为疫情是景气表现起伏不定的主要原因，导致9月的新增订单与产出量回复跌势；同时，职位流失率创 21 个月最急，人力缩减由僱员离职所触发。

丹曼指出，基于上述情况，私营企业9月的营商气氛维持负面，不过悲观情绪已较上月轻微。疫情已于9月底趋缓，且入境旅客的检疫规定又进一步放宽，因此香港私营经济有望于未来数月反弹。