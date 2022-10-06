帕劳总统强调持续坚定支持台湾

帕劳（台湾称帛琉）总统惠恕仁强调，尽管印太区域的紧张情势升温，帕劳仍会持续坚定支持台湾。

综合路透社、台湾中央广播电台等报道，帕劳总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）于星期三（10月5日）率团访问台湾。他星期四（6日）在一场活动上说，帕劳与台湾的伙伴关系是奠基于互相尊重及友谊之上，而双方对于捍卫和平、自由民主，以及同为海洋地区、守护海洋的决心更深化了彼此的关系。

他进一步说，这些共同的信念让帕劳与台湾在许多方面拓展伙伴情谊，并强调台湾在许多领域也一直是帕劳坚定的盟友。

据报道，帕劳是台湾为数不多的邦交国之一，全国人口少于20000人。这个太平洋岛国也是美国的亲密盟友。台湾目前仅剩14个邦交国。

惠恕仁也在活动上强调，面对全球当下许多挑战，包括气候变迁及紧张情势，帕劳人民仍深刻重视台帛的友谊。

惠恕仁并表示，尽管印太区域的紧张情势升温，帕劳仍会持续坚定支持台湾。他说：“帕劳和台湾都致力于打造能提供人民安全、繁荣及和平的政府，面对企图以武力改变国际现状的国家，我们一定要持续携手，提倡国际合作，以缓和军事紧张情势。”

台湾外交部星期三发布新闻稿说，惠恕仁继去年3月来访后再次率团访台，为展现台湾对惠恕仁来访的礼遇与重视，总统蔡英文将以隆重军礼欢迎，外交部长吴钊燮也将设宴款待惠恕仁访团，双方将讨论如何持续深化双边合作，并就共同关切议题深入交换意见。