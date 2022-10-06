刘国梁当选WTT世界乒联董事会主席

中国乒乓球协会主席刘国梁当选WTT世界乒联董事会主席，并获任国际乒联第一副主席。

据世界乒联微博报道，WTT世界乒联董事会会议10月5日在成都召开，国际乒联主席索林（Petra Srling）受邀参会。刘国梁在会上当选为WTT世界乒联首任董事会主席。会后，佩特拉·索林任命刘国梁为国际乒联第一副主席。

索林说：“作为国际乒联主席，选择刘国梁成为第一副主席是个非常容易的决定，我一直梦想着和像他一样有着丰富经验的人一起工作。国际乒联第一副主席刘国梁理所当然会成为与我合作最紧密的人，在必要的情况下，他也是可以接替我位置的人。从现在起，我作出的所有决定，都将首先征求他的意见。”

刘国梁是中国第一位乒乓球男子大满贯，在他退役后担任中国乒乓球队教练员期间，带队获得几乎所有荣誉。2018年，刘国梁担任中国乒协主席。2020年成为WTT世界乒联理事会主席，2021年当选国际乒联执行副主席。

刘国梁说：“很高兴今天能够成为WTT董事会主席、国际乒联第一副主席。我认为这是国际组织对我的支持和信任，也代表着中国乒乓球在世界乒坛的位置和话语权将会更重要...随着职业的高度和维度的变化，位置不同，想法也会不同。不变的是我们的梦想——把乒乓球项目发展为世界顶尖的运动项目。”

