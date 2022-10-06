马英九吁蔡英文双十大会厘清与大陆关系

台湾前总统马英九呼吁现任总统蔡英文在今年双十庆祝大会上厘清与中国大陆的关系，推动两岸关系和平稳定迈进，并呼吁政府不要因“不明所以的意识形态”，修改双十节名称。

马英九星期四（10月6日）在个人面簿发文，向蔡英文、立法院长游锡堃，以及双十庆祝大会筹备委员会主委做出以上呼吁。

马英九说，希望蔡英文在双十庆祝大会上，阐明“中华民国宪法”，厘清台湾与大陆的关系是“互不承认主权，互不否认治权”，而绝非两个国家，如此两岸关系才能和平稳定向前迈进。

他指出，去年双十节时蔡英文说“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，是明显错误界定台湾与大陆的关系，也违反了“中华民国宪法”与蔡英文上任时的承诺。这段话也引发台湾内部的争论与大陆的强烈批评，认定是“新两国论”。

马英九还说，他曾在第一时间向媒体说明过，这句话是违宪的。他指出，《宪法增修条文》第十一条明文规定，“自由地区与大陆地区间人民权利义务关系及其他事务之处理，得以法律为特别的规定”，表示台湾包括自由地区与大陆地区两部分。

马英九还列举了《台湾地区与大陆地区人民关系条例》中的用词定义，以佐证以上观点。他还指出，在大陆《宪法》序言中，也把台湾列为“不可分割的神圣领土”，在这种情况下，高喊台陆双方互不隶属，不但不现实，而且是违反现实的。

他写道：“除了自我麻痺与陶醉外，没有任何实质意义，反而引起海内外有识之士担忧，认为是‘新两国论’的挑衅。在两岸关系近年急速恶化，引起兵凶战危忧虑的此刻，为什么我们非做不可呢？就是为了要刺激大陆吗？”

马英九还呼吁蔡英文在庆祝大会的看板与发给中外贵宾的资料中，不要再以“Taiwan National Day”作为双十节的英文名称。他指出，这是他所知政府过去从未使用过的名称，希望大会筹备委员会能亡羊补牢、尽速修正。

关于呼吁的原因，他写道：“国名什么时候从‘中华民国’改为‘台湾’了呢？我们的宪法修正了吗？我们的所有官方文书改变‘国名’了吗？都没有。大会当然应该继续用‘中华民国国庆日（英文用Republic of China National Day）’才对。”

马英九批评，这样“偷渡”“台湾独立”、创造的想像空间，除了让绿营“自嗨”外，没有什么实质意义。他指出，这又是一个让人感到“不合理又不安心”的作法，除了遂行蔡英文政府不明所以的意识型态之外，看不出哪一点对台湾人民、对台海情势、台湾的安全繁荣有任何帮助。

马英九最后说，他会亲自出席今年的双十节庆祝大会，并强调民众需要更和平稳定的两岸情势，希望政府可以慎重考虑，“稍作更张，现在还来得及。”