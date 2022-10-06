支付宝被取消上海高新技术企业资格 蚂蚁集团称到期后未申请

中国移动支付巨头支付宝因研发费用占比不达标，被取消上海高新技术企业资格，公司回应称是资格到期后未再主动申请。

综合彭博社与财联社报道，根据上海市政府9月8日发布的通知，支付宝（中国）因研发费用占比不达标而被取消高新技术企业资格。

根据相关规定，获得高新技术企业资格认证的企业，可以享受相应的税收优惠。认定标准则要求，企业的年度研究开发费用应占同期销售收入总额的一定比例，其中，销售收入大于2亿元（人民币，下同，约4000万新元）的企业，其研发费用占比应不低于3%。

支付宝母公司蚂蚁集团星期四（10月6日）回应中国媒体相关问询时称，上海市高新技术企业认定指导小组此次撤销的是年份在2020年和2021年的高新技术企业资格，而支付宝在上海高新技术企业资格到期后，没有再主动申请。公司还指出，支付宝是蚂蚁旗下支付牌照公司，其研发支出仅占蚂蚁整体研发支出的一部分。

报道称，蚂蚁集团2021年研发费用188亿元，集团旗下有四家主体在上海属于高新技术企业名单，包括蚂蚁链、蚂蚁智安安全技术等，四家主体的研发费用从2020年至今每年增幅在50%左右。

蚂蚁集团由中国亿万富翁马云创办，曾在2020年被政府叫停上市。此后，该公司一直在自我重组，以满足中国政府的要求，包括加强资本，并准备申请金融控股公司牌照等。