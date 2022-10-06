访泰行程曝光 台国安局长称泰用华为监视器

对于7月赴泰国行程资料被曝光，外界质疑遭渗透，台湾国安局长陈明通回应说，国安局没有被渗透，并指这涉及泰国海关大量使用中国大陆科技企业华为的设备。

综合台媒报道，陈明通、国防部军情局长杨静瑟、国防部政治作战局长杨安等人，星期四（10月6日）早赴台湾立法院外交及国防委员会报告并备质询。

面对在野国民党立委吴斯怀询问泰国行程被曝光的缘由，陈明通回应称有做过内部清查，但不便多说，“泰国也给我们完整说明，主要是他们”。他也提到，国安局针对这事件确实有很多检讨改进之处，并强调“我们没有被渗透”。

民众党立委邱臣远则质询表示，行程会泄密是否因泰国海关使用的设备为华为制造，陈明通回应：“就我们了解，他们的监视器基本上都是华为的。”

台湾情治官员早前说，陳明通访泰的行程资料会被曝光，是大陆国安单位所为，意在警告与台湾合作的东南亚情报机关，藉此打击台湾情报单位威信与形象。

陈明通赴泰国的入境资料9月12日在推特上被曝光，包括海关照片、入住饭店等信息，与陈明通同行的台湾国安局前副局长陈文凡等人的入境照片也被公开。

推文以泰文指出，陈明通近日访问泰国，不但坐船看湄南河两岸风光，也是为了情报与泰国国家健康安全局合作，并称泰国国家健康安全局主任欢迎陈明通的到访。