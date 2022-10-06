中国公安部：对发生侵害未成年人刑案的旅馆倒查主体责任

中国公安部强调，要落实旅馆接待未成年人入住核查标准规定，防范旅馆发生侵害未成年人案件，对于发生了侵害事件的旅馆，则要倒查其经营者与工作人员的主体责任，依法从严查处。

据澎湃新闻星期四（10月6日）报道，今年7月暑期以来，中国各地治安部门加大工作力度，检查旅馆184万6000家次，核查旅馆登记报备未成年人入住可疑情况6万4000次，查处旅馆2万3000余家次，帮助找回离家出走等情况未成年人1889名，预防在旅馆发生侵害未成年人案事件849起。

公安部称，今年以来，公安部治安局部署各地治安部门健全工作机制，推进旅馆接待未成年人入住“五必须”规定落实，防范旅馆发生侵害未成年人案事件。

根据2021年新修订的《未成年人保护法》等法律法规，公安部对旅馆经营者接待未成年人入住提出“五必须”规定，即：旅馆经营者接待未成年人入住，必须查验入住未成年人身份，并如实登记报送相关信息；必须询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式，并记录备查；必须询问同住人员身份关系等情况，并记录备查；必须加强安全巡查和访客管理，预防针对未成年人的不法侵害；必须立即向公安机关报告可疑情况，并及时联系未成年人的父母或其他监护人，同时采取相应安全保护措施，以切实防范在旅馆中侵害未成年人案件的发生，保护未成年人身心健康。

公安部称，各地将“五必须”规定作为旅馆从业人员岗前“必训内容”，通过举办讲座、发放海报、制作前台提示牌、LED显示屏滚动播放等形式，对旅馆经营者和从业人员开展法治宣传和教育培训，督促严格落实实名登记、询问报备、可疑报告等要求。

同时，各地应将“五必须”作为旅馆日常检查“必查科目”，持续开展专项检查和常态化检查暗访，强化风险评估，对未成年人入住集中的旅馆提高检查比例和频次，实施重点监管。

公安部还强调，各地还加强“一案双查”，对于在旅馆发生侵害未成年人刑事案件的，倒查涉案经营者和相关人员主体责任；对未落实“五必须”规定的，依法从严查处。7月以来，公安机关倒查侵害未成年人案件328起，依法处罚旅馆417家。

此外，公安部星期四也发布了十起涉及旅馆经营者接待未成年人入住“五必须”规定典型案事例，涉及山东、云南、重庆、浙江、天津、江苏、安徽、海南、四川多个省市。