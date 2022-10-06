国泰机师工会︰人手短缺史无前例

香港国泰机师工会﹙HKAOA﹚周四（6日）说，国泰正面临史无前例的人手及培训短缺，与两年前相比，机长及副机长人手大减四成。国泰还借着疫情大幅扣减薪金，公司员工的待遇于香港已难以生活。

据香港01报道，国泰机师工会写道，2020年10月大裁员之前，原本有约4000名机师，但现在只余下约2500人，当中较为资深的职级，即机长（Captain）及副机长（First Officers）更加大减四成。这些机师有数以十年的经验，本身属于国泰的瑰宝，但却持续离职，离职率史无前例地高，日后会出现人手空缺。

工会续指，离职潮源于国泰大裁员时，管理层单方面强行永久削减机师的薪酬待遇，令机师深感不满。其中一名飞行时数达1万5000个小时的资深机长指，疫情期间无论员工及工会，都愿意领取无薪假及减薪共渡时艰，但国泰只视疫情为永久削减薪酬待遇的契机。

该名机长续指，国泰自以为削减开支，但这个决定实际做成更深远的影响，削弱香港航空枢纽的地位。现在国泰提供的待遇，在市场上欠缺竞争力，而且不可能在香港养家生存。

工会主席韦瑟利特（Paul Weatherilt）说，资深机师的作用，是过往国泰成为全球首屈一指航空公司的要素之一，但国泰断绝与机师工会来往，没有谈判，又大幅削减机师薪酬待遇，此举将为国泰史上其中一个成本最大的行政失误。

最近国泰已增加培训机师，不过工会质疑，培训是漫长的过程，尤其经验及安全是航空界的关键。工会续称，部份训练课程已较疫情前缩短，担心在招聘及培训新人的压力下，会影响国泰的训练质素。

工会认为，由于人手不足，国泰航班目的地及班次都会减少，将为出游市民带来不便，而且由于机票供应量减少，加上需求旺盛，可预视机票价格持续上升。如果国泰要重建声誉及枢纽地位，唯一方法是提供具市场竞争力的薪酬待遇，以挽留现有人手，及重聘离职员工。