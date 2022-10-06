美国在联合国指责中俄偏袒朝鲜

美国在联合国指责中国和俄罗斯袒护朝鲜非法武器研发项目，阻挠安理会试图强化制裁朝鲜的努力。与此同时，平壤当局继续发射弹道导弹，回应联合国安理会讨论朝鲜违反多项决议案的举动。

据美国之音报道，在美国的要求下，联合国安理会星期三（10月5日）召开紧急会议，讨论前一天朝鲜向日本上空发射射程近4600公里的弹道导弹。

美国驻联合国大使托马斯·格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在会上列举了朝鲜违反安理会决议过去几个月不断发射弹道导弹的事实，并指出国际原子能机构和多个国家观察到平壤当局准备恢复核武器试验的迹象。

她说，自从今年年初以来，安理会15个成员国当中的13个成员都谴责朝鲜的这些非法举动，并投票赞成要朝鲜付出实际代价。现在是各国真正实施安理会已经通过的对朝鲜的有关制裁的时候了。

轮到中国代表发言时，中国常驻联合国副代表耿爽只用“中方注意到朝方近期的发射活动”一句话来描述朝鲜接二连三地的导弹发射，不仅没有批评平壤当局明显违反安理会决议的非法行为，反而指责“美方近来在亚太地区强化军事同盟，推高军事对抗风险，在核问题上奉行双重标准，进行政治冲突，毒化了地区安全环境。” 他说，在这一背景下，半岛形势难免会走向紧张。

耿爽还批评安理会“不应一味示强施压”，要在半岛问题上发挥建设性作用。

美国大使格林菲尔德在会上回应中国有关指责时说，美国和韩国以负责任和符合国际法的方式实施防御性军事演习，这与朝鲜非法的弹道导弹发射完全不可比。

针对中国所谓美国在核问题上奉行双重标准的指责，格林菲尔德说，澳英美安全协议(AUKUS)并不违反核不扩散条约(NPT)，中俄的有关指责是企图分散国际社会对朝鲜非法核项目的讨论。

格林菲尔德说，中俄在安理会提出的决议草案是基于他们认为朝鲜正通过暂停有关武器试验来展示自己的善意。她说，但是朝鲜暂停了吗？

格林菲尔德说，中国和俄罗斯明显在奖励朝鲜采取有害行动，他们提出的决议草案不应得到安理会的重视。

在安理会开会的几个小时后，平壤当局有恃无恐，星期四再向日本方向发射了多枚短程弹道导弹。