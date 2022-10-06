中国教育部鼓励高校加强恋爱心理教育

对于中国全国人大代表提出的“关于在高等学校开设家庭家教家风必修课的建议”，中国教育部最近答复表示，鼓励高校加强恋爱心理教育。

综合《羊城晚报》、《长江日报》等报道，一项调查显示，88.23%的中国大学生支持开设恋爱课。大学生在恋爱中出现的问题集中在表白、相处及异地恋三方面。如何解决恋爱中的矛盾和分歧、如何面对感情的结束是大学生最希望学到的内容。

中国教育部在答复中就下一步工作考虑表示，鼓励高校结合青年学生特点展开丰富多彩、积极向上的校园文化活动，加强恋爱心理教育、家庭伦理教育，提升学生表达、沟通和交往能力，引导学生树立正确的爱情观、婚恋观、家庭观。

“高校开设家庭家教家风必修课非常有必要。”武汉大学哲学学院心理学系教授、博士生导师喻丰说，当下很多年轻人自称“社恐”，不知如何处理家庭关系和亲密关系，在大学期间开设“家庭家教家风”必修课，可以帮助学生学会表达情感，能够有效进入一段亲密关系中。

据报道，喻丰去年曾在武汉大学开设了一期“恋爱心理学”讲座。当天，教室里挤满了学生，很多学生自带小板凳听讲。

喻丰坦言，讲座火爆反映了学生们渴望知道如何去爱，“年轻学生会对一段亲密关系抱有期待与渴望，但尚不清楚一段亲密关系对于个人的意义，若能有一门课程对他们加以引导，将会避免许多矛盾与障碍”。

据报道，目前中国部分高校开设了婚恋教育课，课程多以专题讲座或者选修形式出现。早在2013年，华东师范大学就开设了一门名为《婚姻与爱情》的选修课，课程设定84人上课，实际报名接近500人；2015年，郑州师范学院开设了一门“爱情心理学”的选修课，开课即被报满；武汉大学自2012年开设的一门“恋爱必修课”，至今仍是学校的“爆款”选修课。

