上海各区将开展全员核酸 新增病例与新疆疫情有关

上海星期三（10月5日）新增的冠病无症状病例均与新疆疫情有关，同时，为应对中国国庆假期的来沪返沪人员流动，各区须在星期四（6日）、星期五（7日）开展至少一次全员核酸筛查。

据上海市政府办公厅官方微信公众号“上海发布”星期四通报，星期三上海无新增本土冠病确诊病例，新增11起本土无症状感染病例，均在隔离管控中发现。

“上海发布”随后在相关文章评论区回应网时称，据了解，本土无症状感染者均为新疆来沪返沪人员以及新疆疫情感染者的关联人员，在闭环管控期间核酸检测结果异常。

上海发布还说，截至星期四上午8时，上海累计排查管控在沪密切接触者1727人、次密接1374人，核酸检测结果均为阴性；累计筛查相关人员437879人，核酸检测结果均为阴性。此外，环境样本中有13件核酸检测阳性，为感染者相关居住环境，已落实消毒措施。

针对来沪、返沪人员，上海发布称，国内疫情中高风险区及实施静态管理区域的人员应暂缓来沪返沪，待所在地区风险等级降至低风险或解除静态管理措施后再来沪返沪。同时，所有人员抵沪前应准确详细填报相关信息，抵沪时按照有关规定配合做好“落地检”，抵沪后24小时内就近进行核酸检测并加强自主健康监测，减少不必要的人群聚集活动。

另一方面，上海发布还通报，上海各区星期四、五两天，都将安排至少一轮社区全员核酸筛查，称这既是之前每周筛查的延续，更是因为假日期间人员流动频繁，上海“外防输入、内防反弹”形势严峻。

上海发布强调，各区要认真组织社区筛查，尤其加强对宾旅馆、出租屋、街面商铺等易漏检群体排查，按照“不漏一户、不漏一人”的要求实施。

截至星期四上午10时，上海16个市级辖区中，长宁、闵行、普陀、嘉定、黄浦、徐汇、杨浦、虹口、青浦、松江、浦东、金山和宝山13区已宣布核酸检测安排或已开展检测。