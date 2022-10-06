美太平洋舰队司令：有能力突破中国大陆对台海上封锁

自从美国国会众议院议长佩洛西访问台湾，使得中国大陆军队8月份在台湾周边海域举行多点实弹演习后，外界对解放军封锁台湾海域的意图表示出高度的关注。如果解放军对台湾进行海上封锁，美军是否有能力打破封锁?对此，美国太平洋舰队司令帕帕罗（Samuel Paparo）作出了肯定的回答。

据日经亚洲周三报道，帕帕罗说，中国大陆无疑拥有“实施封锁所需要的舰船数量和海上能力，接下来的问题是，（西方）盟国是否有能力打破这个封锁？对这个问题的答案是一个响亮的是（Yes）！”

帕帕罗的这个表态是很长一段时间以来，美国高级将领对台海发生战争美国和西方是否有足够力量击退中共军队的问题，作出的最为明确的肯定回答。许多预测都认为，中国大陆攻台行动一旦开始，美军的介入将会遭到重大损失，甚至是失败。

帕帕罗说，他深信美国能够凭借一己之力打破中国大陆对台海的封锁。他认为美国在炮火数量和“关键领域拥有优势”。分析认为，帕帕罗这里所指的可能是美国拥有的核潜艇以及其它海下力量。

但是，一名美国国防部官员说，如果北京使用其它手段切断台湾的海洋通道，同时掩盖其封锁的意图，事情就会比较难办。

中国大陆在8月台湾周边大演习期间，就是把演习地点设在台湾港口城市如台北和高雄附近海域。大陆在演习中发射了11枚弹道导弹，这也就是说这些导弹不是没有落在设定区域之外的风险。

这些演习迫使民用船只和航班改变了它们的航道和飞行路线。这名官员指出，这种做法对日常的活动产生了“非常大的影响”。

在军演前警告民用船只注意安全与实施封锁，以将它们控制在设定区域之外，这两者之间的界限是模糊的。

这名美国官员说：“你可以使用合法和安全的名义多次实施这类区域封锁的做法，以达到从根本上实现封锁台湾的目的。这样会让台湾和美国进行挑战或进行反击都会感到非常难办。”

北京可以否认美国提出的任何关于中国大陆意图实施封锁的指控。如果华盛顿不能明确认定中国大陆实施了对台封锁，那它就不可能采取行动打破这种事实上的封锁。