内蒙古呼和浩特五名干部防疫不力被问责

中国内蒙古疫情升温，重灾区呼和浩特市无名干部因疫情防控工作不力被问责，其中一人被免职。

据中共呼和浩特市委员会宣传部官方微信公号“青橙融媒”星期四（10月6日）通报，内蒙古呼和浩特市本轮疫情发生以来，有个别中共党员干部在疫情防控紧要关头，市委、政府三令五申之下，麻痹大意、懈怠松劲，作风不扎实、履职不到位，影响全市疫情防控工作大局。

通报称，经研究决定，给予新城区人大常委会党组成员、副主任寇海民、土左旗司法局四级调研员吴杰党内警告处分；给予新城区成吉思汗大街街道党工委书记、党群服务中心主任王雪冰，玉泉区小召前街街道党工委副书记、办事处主任崔明霞停职处理；给予土左旗台阁牧镇副镇长张永胜免职处理。

通报还说，当前呼和浩特市疫情防控形势依然严峻复杂，疫情防控攻坚行动正处于关键时期，核酸检测、流调“追阳”、隔离管控等工作任务十分艰巨繁重，决不允许思想懈怠、决不允许放松警惕、决不允许作风漂浮。

据内蒙古自治区卫生健康委员会通报，内蒙古星期三（5日）新增26起本土确诊病例和445起无症状感染病例，其中呼和浩特市分别新增19起和441起。截至10月5日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例371例，其中呼和浩特市338例。

