中企拟在美投资23.6亿美元建电池正负极工厂

中国公司国轩高科计划在美国密歇根州投资23.6亿美元（33.64亿新元），建设电池正负极材料工厂。

据财新网报道，美国密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）10月5日宣布上述信息。

据报道，美国密歇根州政府发布的公开信息显示，国轩高科工厂的项目将分期建设，最终建成后每年可生产15万吨正极材料和5万吨负极材料。为了吸引国轩高科投资，密歇根州将提供约1.75亿美元投资激励资金；此外国轩高科工厂将建在指定的复兴工业区，区内企业会享受各类税收优惠政策。

州政府没有披露国轩高科是否有计划在当地建设电池工厂。

国轩高科成立于1998年，总部位于安徽省合肥市。韩国市场机构SNE Research的数据显示，2022年前七个月，国轩高科动力电池出货量为7GWh，全球排名第八。德国大众汽车集团中国子公司是国轩高科大股东，持股比例为24.77%。

2021年12月，国轩高科发布公告称，与一家美国大型上市汽车公司签署《战略供应和本土化协议》，约定国轩高科将在2023年至2028年期间向该汽车公司供应200GWh磷酸铁锂电池。双方还探讨成立合资公司，在美国本土生产磷酸铁锂电池的可能性。国轩高科当时称，合资公司经营范围除了电池生产，还会涵盖上游材料和下游电池回收。国轩高科没有公布该客户名称。

2022年9月21日，国轩高科董事长李缜在世界制造业大会上称，公司计划在2025年实现300GWh电池产能，其中200GWh在中国，剩余100GWh电池产能会分布在欧洲、美国和东南亚。

