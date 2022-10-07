内蒙古乌兰浩特市实行静默管理

内蒙古冠病疫情持续升温，为了遏制疫情蔓延趋势，内蒙古星期四（10月6日）宣布对乌兰浩特市实行静默管理。

综合央视新闻、澎湃新闻和中国新闻网报道，内蒙古宣布10月7日至9日，在大乌兰浩特城区（包括乌兰浩特市主城区、科右前旗科尔沁镇主城区）连续开展三轮静默状态全员核酸检测。

静默管理期间，城区居民非必要一律不离城区、不出门、不上街、不到公共场所，实行“足不出户、上门服务”管控措施，对其他区域实行“人不出区、错峰取物”管控措施。

除医务工作者、社区工作人员、志愿者、值班值宿人员和参加疫情防控工作的机关、企事业单位干部职工外，其他人员原则上居家办公。

静默管理期间，景区景点、文化场所、娱乐场所、运动场所等其他营业场所、门店暂停营业；城区内中小学校、幼儿园、校外培训机构暂停线下教学，高校、养老院、儿童福利院等机构实行封闭式管理，宗教活动场所等暂停开放；城区出入口实施“只进不出”管控措施，城区内实行交通管制，除以上允许流动的人员、车辆外，原则上其他所有人员、车辆禁止流动。

内蒙古疫情近期持续升温，星期三（10月5日）增本土确诊病例26起和本土无症状感染者445名，其中重灾区呼和浩特市就通报19起本土确诊病例和441名本土无症状感染者。截至星期三，呼和浩特市共有高风险地区196个，无中风险地区。

另外，内蒙古呼和浩特市星期四也称，有个别党员干部在疫情防控紧要关头，市委、政府三令五申之下，麻痹大意、懈怠松劲，作风不扎实、履职不到位，影响全市疫情防控工作大局，有五名干部被问责。

内蒙古呼和浩特市宣布，给予新城区人大常委会党组成员、副主任寇海民、土左旗司法局四级调研员吴杰党内警告处分；给予新城区成吉思汗大街街道党工委书记、党群服务中心主任王雪冰，玉泉区小召前街街道党工委副书记、办事处主任崔明霞停职处理；给予土左旗台阁牧镇副镇长张永胜免职处理。