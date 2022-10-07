港媒：港府要求专家不要再推“0+0”

香港防疫专家和商界近期多次要求香港特区政府尽早放宽边境检疫措施至“0+0”（取消居家健康监测要求），但港媒报道披露，备受压力的港府要求香港专家和商界不再要求港府进一步放宽边境检疫措施。

据香港《星岛日报》报道，据悉港府星期四（10月6日）召开抗疫专家会议，港府高层在会上就向抗疫专家表示，希望专家从控制疫情的角度出发，而非从商界角度发表评论，不要再推动“0+0”，因为若从防疫角度出发，“0+3”（三天居家健康监测）总能比“0+0”更好控制疫情。

了解情况的人士认为，港府高层此举，是要冷却外界对港府短时间内推行“0+0”的期望，令港府高层在作出决定时，有更多的回旋余地。

在推出“0+3”后，香港特首李家超就曾强调，放宽入境检疫措施要“稳打稳扎”，要视乎“0+3”措施后的各项数据才能作出进一步决定，但政商界仍然相信本月内会推出“0+0”，主要原因是11月金管局将主办国际金融峰会，这个峰会对香港意义重大，是香港擦亮金融中心招牌之作，政商界估计为令金融峰会取得成功，港府必会在11推出“0+0”。

但港府消息人士强调，港府高层至今仍未决定何时放宽至“0+0”。至于11金融峰会，当局也作两手准备。

了解情况的消息人士称，若到时港府能放宽入境检疫至“0+0”，当然最好；但若到时仍未能实施“0+0”，港府也可以对峰会作出额外豁免措施。在目前的“0+3”措施下，入境人士首三天持有“黄码”，不能在食肆用餐，但峰会在首日设有晚宴，因此，豁免峰会的“黄码”要求会是其中一个考虑，而且可能性甚大。

至于“0+3”另一项措施，是入境及其后七天都要进行核酸检测。据悉，有意见认为港府应该豁免峰会的核酸检测，因为一旦检测呈阳性便要被隔离七天，这对于一众金融巨头，是有颇大疑虑。

但医务卫生局局长卢宠茂坚持应该保留核酸检测要求，认为是整个防疫制度的基石，一旦豁免，整个防疫理据就难以守得住，因此，此项豁免要求多数不会获得批准。