国泰航空计划扩大机队规模并招聘员工

随着香港机场第三跑道启用、机场吞吐能力大增，国泰航空正在与波音和空中客车谈判扩大机队规模，以期在疫情过后重整旗鼓。

据彭博社报道，国泰航空顾客及商务总裁林绍波周四（10月6日）在伦敦接受采访时说，公司正在研究增加客机和货机的可能性。国泰航空将寻求从2025年开始接收新飞机，届时新跑道将全面投入使用。

林绍波说，虽然公司保留各种选择，但希望与现有机队保持一致性和协同性。目前，公司的短途航线使用空中客车A321neo系列，长途和一些地区航线使用A330、A350和波音777系列。低成本航空子公司香港快运航空全部使用A320系列。

彭博社的报道称，在疫情困扰两年半之后，随着香港取消强制检疫隔离规定，国泰航空现在有了乐观的理由。虽然一些防疫限制仍然存在，但公司正在为旅游复苏做准备。

“由于疫情，我们遇到了一些短期挫折，但我认为我们会重整旗鼓，”林绍波说。“尤其是，我们在连接香港和欧洲方面扮演着非常关键的角色，这个角色不会改，只会变得更强大。”

林绍波说，国泰航空目前的客运航班运力只有疫情前的16%左右，到今年年底将提高到约三分之一。该公司计划在2024年底或2025年初恢复到正常水平，而香港快运航空的复苏会更快。货运运力今年应该会达到2019年的三分之二。

他说，国泰航空正在积极磋商续租货机，同时也在考虑波音777-8F和空中客车A350货机。公司现有20架波音747货机，其中多数是该型飞机的最后一代。

对于国泰航空2013年订购、但交付拖延很久的777X飞机，林绍波说，公司已经与波音达成了从2025年开始的交付计划，目前没有削减订单的打算。

林绍波说，集团计划在明年底之前招聘8000名员工，包括飞行员、机组、值机和地勤等各个岗位。其中，国泰航空将招聘4000人，但即使如此，也只够将员工数量恢复到2009年的水平。国泰目前的员工数量比2019年底减少约40%。

林绍波1996年加入国泰，被视为行政总裁邓健荣的可能继任者。