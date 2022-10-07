汲取乌克兰经验 台湾筹建备用卫星网络

受乌克兰的启发，台湾最快将从本月开始推动建设备用卫星网络，以因应“激烈的军事侵犯”（intense military aggression）。

据美国《华盛顿邮报》报道，台湾数位发展部部长唐凤在接受该报采访时做出上述表述。报道于10月6日刊出。

唐凤没有直接点名中国大陆，只是说，台湾需要制定维护网络基础设施的计划，以因应“激烈军事侵犯”，或是自然灾害、海底电缆中断等其他威胁。

唐凤说，台湾数位发展部未来两年会斥资约1800万美元（约2572万新元）发展安全网络备份计划，愿意与“任何合格服务供应商”合作。

另据台湾中央社报道，根据台数位发展部提出的“通讯网络应变韧性”前瞻计划，要对异步轨道卫星进行概念验证（PoC），将在台湾约700个站点及三个海外站点设置地面接收设备，验证在视讯会议、网络电话、直播系统上的可用性。

《华盛顿邮报》询问美国太空探索科技公司SpaceX是否有意愿竞标，但未获立即回应。

俄罗斯入侵乌克兰后，马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX提供星链（Starlink）低轨卫星服务，协助乌克兰对抗俄罗斯的军事打击与网络攻击。

美国资安公司麦迪安（Mandiant）情报分析主管赫特奎斯特（John Hultquist）指出，与乌克兰相比，台湾的地理位置让它更有可能面临网络完全中断的风险。

赫特奎斯特警告，如果台湾没有备份系统，到时候可能会被完全孤立。

华邮的报道指出，台湾的备用网络计划面临一大障碍，包括马斯克在内的部分潜在投资人会担心，若与台湾合作，将影响他们在中国大陆开展的业务。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）主任史林普顿（Bec Shrimpton）分析，马斯克在中国的商业利益远大于在俄罗斯，如果与台湾的合作讨论被公诸于世，所面临的情况将比在乌克兰更为复杂。