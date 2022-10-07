台国安会前秘书长：未来5至10年为大陆攻台机会之窗

当前台海情势紧张，不少国际战略专家都预估中国大陆极可能在2027年对台动武。台湾国安会前秘书长苏起综合整理美国多方意见指出，未来五年、甚至10年将是美军军力转型的空窗期，也是大陆攻台的机会之窗。

据台湾《中国时报》报道，“台北论坛”星期四（10月6日）举行“美国保台的能力究竟如何？—看美国人怎么说”台湾安全讲座，由苏起主讲。

在中美对抗加剧，美国白宫高层多次宣称，台湾处于地缘政治的高风险，美国先进半导体完全依赖台湾，将置美国国家安全于险境之际，台积电创办人、同时也是台北论坛荣誉董事张忠谋“意外现身”，不过他并未受访，而是全程坐在台下，专注聆听苏起演讲。

苏起指出，美国国防部代理部长、五角大厦多份官方报告、多位前任高层官员与将军一致认定，大陆在东亚的优势军力，加上美国援台的地理距离，使美国在冲突爆发初期，很难阻止北京造成新的“既成事实”。台湾一旦变天，美国很难从军事与政治上再加以翻转。

苏起说，2000年台湾完全可以自保，不需美国协助。2008年解放军已能对台火力打击且局部封锁，2015年能全面封锁，2018年已能武力攻台，第一波可运送2万5000兵力入台。

他还预测，将来两岸可能发生意外摩擦，或因错估而衍生武力冲突，甚至北京故意制造军事冲撞来施压以解决两岸政治差异。

苏起分析指出，未来5年甚至10年将是美军军力转型的空窗期，尤其接下来五年更是美国保卫台湾“青黄不接”的阶段。美国不可能在2030年以前完成反制武力的整备，更糟的是，美国将在2026年前汰除届龄的48艘军舰及256架战机，保台能力将更弱化。

苏起认为，美国接下来应该要做的事，是不要给大陆借口攻台，例如（美国众议院议长）佩洛西访台、（实施）《台湾政策法》。他同时也批评蔡政府的华府游说团队在背后“烧火”。

苏起强调，北京不太重视武统台湾的“成本”问题，因为他们坚信中国人民比美国人民更愿意为台湾付出成本。北京也不重视“占领”问题，因为解放军战争经验不多，压制内部动乱却经验丰富。北京也不怕美国把“战略模糊”改成“战略清晰”，因为他们本来就假定美国会干预，并以打败美国干预作所有准备。