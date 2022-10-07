香港旅发局将投逾1亿港元吸引海外旅客

香港旅游发展局未来将启动逾1亿港元（约1800万新元）的全球宣传计划，吸引海外旅客访港。

据香港中通社报道，香港旅游发展局星期四（10月6日）说，上述全球宣传计划，首先将针对亚洲地区短途市场。

香港入境检疫措施放宽至“0+3”（三天居家健康监测）后，虽然刺激市民外游，但海外旅客访港的反应不太明显。香港旅游发展局总干事程鼎一说，虽然香港较邻近地区迟开放，但有信心可以后来居上。

香港旅发局预料，受到航班班次未恢复及全球经济因素等影响下，即使完全放宽至“0+0”（取消居家健康监测要求），旅游业仍未能完全复苏，最初阶段主要是商务客到港。

因此，香港旅发局计划在港府宣布“0+0”后数周内，用1亿港元进行全球宣传，内容包括香港故宫文化博物馆、迪士尼乐园夜间表演以及全方位旅客优惠等，首先将针对亚洲地区短途市场。

程鼎一说，亚洲地区旅客选择香港的机会较大，因为只需三至五小时的航程就能到港，东南亚地区旅客也一向喜欢香港这个国际大都会。

至于香港机场管理局2020年购入的50万张机票，旅发局预料，明年初将开始派给海外旅客及港人出游，但不会一次性派出。

程鼎一说，香港未来几个月将有连串大型活动举行，包括下月举办的美酒佳肴巡礼、12月的冬季嘉年华，旅发局也正与港府商讨举办除夕烟花倒数活动。