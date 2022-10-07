韩国称中国“歪曲涉韩历史”事件近年大增

韩国一项统计数据显示，近五年中国“歪曲涉韩历史”的事件大增，但韩国研究和应对有关问题的预算却腰斩。

据韩联社报道，根据韩国教育部旗下专门研究东北亚历史问题的机构——东北亚历史财团星期五（10月7日）向国会教育委员会方面提交的资料，中国“歪曲涉韩历史”的事件从2017年的11件增至今年的57件，然而相关研究项目预算同期缩水55%，从15.6亿韩元（约157万新元）锐减至6.91亿韩元。

同期，日本“歪曲涉韩历史”的事件从21件降至18件，但研究项目预算则从6.44亿韩元大增至19.1亿韩元。

近10年，财团在应对中国“歪曲涉韩历史”方面的成果也并不理想。财团从2012年至2022年共221次通过外交部要求中方纠正“歪曲历史”的行为，但实际达到效果的事例只有四件，占整体的1.8%。财团有关人士称，即使通过外交部向中方提供了学术依据，也基本得不到中方的回应。

中韩两国经常就历史问题产生争议。中国国家博物馆上个月撤除了一场青铜展中争议的韩国历史年表，原因在于，韩国给出的历史年表里，高句丽和渤海国都是韩国历史上的朝代。但是，中国历史学家认为，高句丽和渤海国是中国东北地区的割据政权，跟韩国毫无关系，属于“中国古代边疆政权。”