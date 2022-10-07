美国防部将大疆和华大基因等列入投资黑名单

美国国防部星期三（10月5日）以与中国军方关系甚密为由，将大疆创新和华大基因等13家中国企业列入投资黑名单。

据美国国防部官网消息，美国国防部5日发布新闻稿称，美国国防部决心指明并反制中华人民共和国“军民融合”战略，该战略通过看似民用机构的中国企业、大学和研究计划，获取这些机构拥有和研发的先进技术与专业知识来支持解放军现代化目标。这些“军民融合”战略的贡献者（民用机构）直接或间接地在美国境内运营。

新闻稿说，美国国防部将持续更新这份名单，并在适时加入额外的实体。美国政府保留依据（“国防授权法案”）1260H条款以外的其他授权对这些实体采取额外行动的权利。

美国国会去年通过、并经总统签署成法的2021年“度国防授权法案”（NDAA）明确要求美国国防部将那些可能直接或间接与美国有生意往来的、与中国军方关系密切或积极参与中国“军民融合”战略的公司列入黑名单。美国商务部可以据此限制美国公司与这些被美国国防部列入黑名单的中国企业有生意往来，包括投资。

美国国防部去年6月公布首批47家与中国军方关系甚密或积极参与中国“军民融合”战略的中企黑名单，当中包括华为和海康威视。美国国防部5日公布第二批中企黑名单，包括大疆创新和华大基因在内，共有13家企业入列。

被美国国防部列入黑名单的基本上都是中国首屈一指、影响力超强的高科技企业或大专院校。

公开资料显示，大疆创新总部位于深圳，并在美国、德国、荷兰、日本、澳大利亚以及北京和香港设有办公室。截至2020年10月，大疆在全球民用与事业用无人机市场占有率超过80%，在全球商用无人机企业中排名第一。大疆无人机还曾被美国国防部采购与运用。2020年底，大疆被美国商务部工业和安全局列入实体黑名单。

华大基因成立于1999年，总部也设于深圳，并于2017年在深圳证交所创业板上市。该公司通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段，为医疗机构、科研机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。华大基因在2016年的自然指数排名中，位列亚太地区生命科学产业机构第一名。