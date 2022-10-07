甘肃激励大学生参军：本科以上入伍奖励1万元

中国甘肃省实行大学生参军入伍一次性奖励金制度，本科以上毕业生入伍，可获得奖励1万元人民币（约2009新元）。

据澎湃新闻星期四（10月6日）报道，甘肃省人民政府和甘肃省军区自9月13日起将《甘肃省激励大学生等参军入伍政策措施》（以下简称“措施”）印发给政府部门和单位。

措施提出，在落实好国家有关征兵政策的基础上，甘肃省实行大学生参军入伍一次性奖励金制度，大学毕业生（含上半年入伍的高校毕业班学生），按照本科以上毕业生10000元、专科毕业生7000元发放奖励金。在校生（含新生）按照本科7000元、专科5000元发放奖励金。

措施提出，从甘肃省入伍的普通本科毕业生退役后，所在高校具备硕士研究生推免资格的，在退役两年内应获得推荐免试该校硕士研究生资格。高职（专科）毕业生及在校生（含新生）应征入伍，退役后在完成高职（专科）学业的前提下，可免试入读普通本科（职业本科），或根据意愿入读成人本科。

此外，从甘肃省入伍服役满五年的退役大学毕业生，同服务基层项目人员共享10%~15%的公务员定向招录计划。全省基层专职人民武装干部招录计划安排40%的名额，定向招录从甘肃省入伍的退役大学毕业生士兵。已考录公务员、事业单位的大学毕业生参军入伍，保留其身份和行政事业编制，组织关系、行政关系随转，服役年限计入工龄，视为基层工作经历。

措施还提出，全省每年拿出国有企业招聘总数不低于5%的岗位，用于定向招聘从甘肃省入伍的退役大学毕业生士兵。

此外，退役后自主创业的大学生，依法享受税收优惠，三年内免缴行政事业性收费。符合支持条件的创业者，可向当地人社部门申请不超过20万元的创业担保贷款，贷款最长期限不超过三年，按规定享受财政贴息。符合条件的小微企业，可申请不超过300万元的创业担保贷款，最长期限不超过两年，按规定享受财政贴息。

近年来，中国军队接收靠科技新装备的速度明显加快，解放军为提高兵员素质，加快部队学习掌握新装备的进度，不断从在校大学生、研究生中招募新兵，大学生已成为解放军兵员的重要来源。

中国国防部发言人吴谦1月27日在记者会上宣布，解放军今年征兵以大学生为重点，优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍。