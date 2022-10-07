美在台协会主席称台湾关系法表明封锁即胁迫

美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）说，《台湾关系法》清楚表明“封锁”是胁迫的形式之一。若有人企图以武力改变台湾地位，美国必须有所作为。

据台湾《中国时报》报道，莫健美国时间星期三（10月5日）5日出席华府智库“全球台湾研究中心”（GTI）年会演讲时，作出以上表述。

在被问及美国总统拜登日前第四度提到若台湾遭武力攻击，美国愿协防台湾，这是否意味美国对台政策有所调整，莫健说，美国对台政策要回归原始文件着眼，《台湾关系法》、美中三个联合公报和“六项保证”是美台关系的三项支柱，文件中包含相当强烈的承诺。

莫健说，原始文件明确表明若有人企图以武力改变台湾地位，美方必须有所作为，这即是拜登的意思，拜登的说法并未改变美方对台政策。拜登的说法和白宫事后声明“对台政策不变”并不矛盾。

他强调，美国对台政策没有改变，改变的是北京对台湾的威胁。美中的第三项公报（八一七公报）虽言及美国要减少对台军售，但也同时言明这取决于中华人民共和国以和平方式解决两岸分歧。而现在很难有人可以说，中华人民共和国完全恪守和平统一路线。

莫健指出，《台湾关系法》清楚提到“封锁”是胁迫的其中一种形式。美方会持续履行《台湾关系法》承诺，支持台湾自我防卫、确保美方自身能力，以抵抗任何以武力或其他形式破坏台湾安全、经济与社会的行为。

他说，台湾海峡是中国大陆、日本、韩国与台湾船只的主要通道，一路通往欧洲、美国与所有市场，“试想封锁台湾海峡对全球商业意味着什么”。美国会捍卫自身利益不受任何威胁，不论是在台海还是广泛的印太区域。