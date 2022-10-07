海外最大中国股票基金大举增持茅台

继6月大举买入贵州茅台后，海外最大中国股票基金——安联神州A股基金8月再度大举增持，贵州茅台也一跃成为该基金的头号重仓股。

据中国证券报10月7日报道，晨星数据显示，安联神州A股基金8月大手笔增持贵州茅台，增持幅度达23.26%，截至8月末，持仓市值为2.82亿美元（约4.03亿新元）。

与此同时，安联神州A股基金对宁德时代有所减持，减持幅度为7.93%，截至8月末，持仓市值为2.18亿美元。贵州茅台取代宁德时代，跃升为该基金的头号重仓股。

翻阅历史数据发现，近一年以来，宁德时代几乎霸占安联神州A股基金的头号重仓股宝座。但6月以来，基金开始紧抱消费龙头，对贵州茅台增持100%，并在7、8两月连续减持宁德时代。

安联神州A股基金规模超过57亿欧元，为目前海外最大的中国股票基金。基金经理黄瑞麟在官网刊登的基金评论中解释了增持消费板块的思路。他说，8月，基金继续增持非主要消费业及基本消费业的关键持仓，原因在于标的具备复苏潜力。更具结构性的趋势是，富裕程度的增加和生活方式的改变，正在推动对更健康及更环保的产品和服务的需求。

值得注意的是，增持贵州茅台的不止安联神州A股基金，安本集团旗下规模超20亿美元的中国基金同样选择增持。晨星数据显示，8月，安本标准-中国A股可持续股票基金对贵州茅台进行小幅增持，增持幅度为2.48%，截至8月末，持股市值为2.54亿美元。同期，该基金还增持了宁波银行、泰格医药，增持幅度分别为7.02%、0.12%。

贵州茅台8月公布中报后，中金公司发表研报称，维持跑赢行业评级。研报称，贵州茅台直销占比提至四成，渠道改革加速。同时，毛利率如期提升，合同负债环比增长。此外，茅台基酒产量加速释放系生产节奏原因，扩产仍在稳步推进。

不过，富达国际旗下富达中国消费动力基金则在8月小幅减持贵州茅台，减持幅度为0.09%。同期，该基金增持了腾讯、阿里巴巴、美团。最新数据显示，富达中国消费动力基金规模为40亿美元。