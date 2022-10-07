蔡英文：新南向政策是印太战略核心一环

台湾总统蔡英文星期五（10月7日）说，未来进入后疫情时代，印太地区是全球成长最多、影响力最大区域，而台湾在印太区域架构中扮演重要角色，其中台湾的新南向政策透过稳定投资、科技、供应链等和区域加深连结，是印太战略核心一环。

台湾亚洲交流基金会星期五在台北举行2022年玉山论坛，蔡英文出席论坛并发表致辞。

蔡英文说，台湾政府2016年起推动新南向政策，透过公私部门协力和新南向18个伙伴国家合作，包含贸易投资、科技、教育等面向，现已有不少成果且发展稳定，例如和新南向国家双边贸易总额跃升、台商在东南亚及新南向国家的投资获利首度超过在中国大陆投资获利等。

蔡英文称，印太地区是全球成长最大，影响力最大区域，会影响形塑未来发展，但现在区域安全和经济秩序，因威权国家扩张而受到威胁，台湾也在面对威权国家挑衅的前线，且台湾在供应链扮演重要角色，因此区域中的共同价值民主伙伴，有必要一起合作。

蔡英文强调，新南向是印太战略中核心一环，台湾是区域不可或缺伙伴，台湾包括数字科技创新、优良机器设备能力、半导体和高竞争力人才等，都能促进区域蓬勃发展。她表示，相信未来进入后疫情时代，新南向政策能帮助加深区域连结，继续推动深度理解，并促进伙伴关系和友谊，一起推动区域架构、努力达成目标。

今年玉山论坛主题为亚洲创新与进步对话“振兴、再定位与重启连结”，包括帕劳总统惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）、新西兰前副总理兼外长彼得斯（Winston Peters）与日本众议员及“日华恳”会长古屋圭司出席致词。