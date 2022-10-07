乌鲁木齐六个城区不同程度加强疫情防控措施

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的六个城区不同程度地加强了对所属街道、社区、小区的疫情防控措施。

据中新网报道，星期四（10月6日）晚，乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会，市长买买提明·卡德通报了乌鲁木齐市疫情防控有关工作情况。

买买提明·卡德说，从星期三（10月5日）开始，天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新技术产业开发区(新市区)、经济技术开发区(头屯河区)、米东区六个城区不同程度地加强了对所属街道、社区、小区的疫情防控措施。

买买提明·卡德称，乌鲁木齐市本轮疫情已延续较长一段时间，近几日，人员流动的低风险区先后检出阳性感染者，分级分类管控的高中风险区阳性感染者增多，一些居民小区疫情聚集性传播，社区之间交叉感染，城区之间相互传播，并出现向其他省区市外溢的情况。专家研判分析认为，奥密克戎病毒在社区多链条隐匿传播的风险较高，不排除多个小区续发的可能。

买买提明·卡德说，按照中国《新冠肺炎防控方案(第九版)》要求，根据乌鲁木齐市疫情防控工作需要，各城区结合自身实际，严格按照高、中、低风险区分级分类管理，继续对高风险区采取“足不出户、上门服务”等管控措施，对中风险区采取“人不出区、错峰取物”等管控措施，对低风险区采取了较为严格的防范措施，包括要求各级党政机关、企事业单位暂时实行封闭办公或者居家办公，暂停了公共交通运行，严格限制人员、私家车跨城区流动，提倡佩戴N95口罩防护等。

他说，当前，全市采取这些措施，在于快速切断病毒传播链、消除疫情风险源，遏制局部区域疫情反弹蔓延，严防疫情外溢。这些是应对当前疫情形势必须采取的措施，也是最大限度保障各族群众身体健康必须采取的措施。