港府拟年底提高塑料袋征收费至1港元

香港塑料袋征收费自2009年实施至今，一直维持在五角港元（下同，约9分新元）。香港特区政府建议将征收费金额调高至1港元，将于今年12月31日起实施。

综合网媒“香港01”和《明报》星期四（10月6日）报道，香港环境及生态局向立法会提交文件，指港府将于10月19日的立法会会议上，动议就优化塑料袋征收费计划提出决议案表决。

文件指出，目前塑料袋征收费五角港元带来的经济抑制效力或已减弱，因此建议将最低征收费上调至每个塑料袋1港元，预计堆填区塑料购物袋弃置量可以减少约25%。

在收紧豁免范围方面，当局将取消豁免盛载冰冻或冷冻食品的塑料袋，换言之，在法例通过后，只有购买没有包装或未完全包装好的食品，才可获免费提供塑料袋。餐饮外卖每单交易，只能获得一个免费胶袋。

香港立法会于今年7月开会讨论将塑料袋征收费调高至每个1港元，有立法会议员认为港府政策不够进取，促政府将征收费上调至2港元，政府当时回应称，认同提升至每个塑料袋征收费2港元能进一步鼓励市民减少使用塑料购物袋，然而港府6日提交文件显示，政府仍采纳每个塑料袋征收费调高至1港元的方案。

当局强调在相关法例通过后，会预留时间供业界及市民适应新措施，期间会安排一系列宣传活动以协助业界和市民了解即将推行的优化计划。当局的目标是在今年12月31日开始实施新征收费。