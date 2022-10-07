香港放宽入境检疫安排至“0+3” 美最大航空公司无意复飞

香港特区政府虽放宽入境检疫措施至“0+3”（三天居家健康监测），并为驻港机组人员检疫安排松绑，但冰封近三年的香港航空业距离完全复苏依旧遥远。美国最大航空公司美国航空受询时表明，无意复飞香港航线。

据网媒“香港01”报道，港府星期二（10月4日）起，虽放宽驻港机组人员抵港检疫安排，但海外航空公司机组人员抵港检疫安排未放宽，留港期间必须于机场酒店闭环自我隔离，直至登上航班离港，不准进入香港社区。早前有航空公司代表曾批评，有关安排影响航班及人手调配，致营运香港航班成本增加。即使目前入境检疫措施已放宽至“0+3”，部分主要航空公司仍未增加航班或复飞香港计划。

美国最大航空公司美国航空，去年12月因应亚洲需求疲弱而停飞香港航线。美航星期五（10月7日）上午回复“香港01”查询时，重申早前已宣布停飞香港航线，未提及任何复航安排或计划。

另有媒体近日引述消息报道，另一美国航空业巨头联合航空，计划明年1月恢复往返香港的航班。联合航空最新的官方回复，未正面回应有关复飞计划，仅称目前仍在评估市场需求及营运环境等，以判断何时是复飞香港的合适时机。

继英国维珍航空星期三（5日）宣布，由于俄罗斯空域持续关闭，令航班运作出现困难，将无限期停飞来往伦敦至香港航班，并关闭香港办公室。有消息指，另有欧洲航空公司疑因海外机组人员在港闭环安排未撤，难调配机组，拟考虑关闭香港办公室。

香港旅游界立法会议员姚柏良6日说，代表72家在港营运航线的航空公司代表协会，曾在“0+3”实施前夕与政府开会，希望政府可考虑营运安排，放宽入境检疫安排，包括取消闭环管理要求等，但政府未具体回应何时放宽。