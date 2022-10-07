全港设85个检测点 常态化核酸检测

为让核酸检测常态化，香港医务卫生局宣布，将在全港设立85个检测点，估算约七成人口只需步行15分钟即可达到检测中心。

综合网媒“香港01”和彭博社报道，香港医务卫生局星期四（10月6日）公布，从即日起陆续落实一系列提升社区检测服务的措施，包括将多个流动采样站常规化为社区检测中心及社区检测站，将合计85个社区检测中心或检测站组成社区检测网络，覆盖全港18区及大部分港铁站邻近范围。

港府粗略估算约70%人口由居所步行最多15分钟（约一公里范围内）即可到达检测中心。

香港医务卫生局说，由10月下旬起，全部85个社区检测中心或检测站将提供两级制的自费检测服务，让市民可取得核酸检测服务作一般社区或私人用途，例如出行或工作证明。

“标准自费服务”指的是若检测结果为阴性，巿民将在采样24小时内收到检测机构发出的核酸检测结果证明。服务收费上限从原有240港元（下同，约43新元）下调至150港元。

“特快自费服务”指的是若检测结果为阴性，巿民将在采样12小时内收到检测机构发出的核酸检测结果证明。服务收费上限为240港元。

港府此举显示香港正尝试在重新面向与病毒共存的世界和不过于偏离中国大陆“动态清零”政策之间取得平衡。中国也在境内重大城市设立数以万计的检测点，让居民只需步行15分钟即可达到检测站。

港府实行常态化核酸检测，也意味着香港将把剩余的防疫限制措施完全解除，以重振其全球地位。港府近期撤销海外旅客入境酒店检疫安排和登机前核酸检测要求，但目前海外旅客入境时仍需接受三天居家健康监测。