台美日议员战略对话拟定11月召开

“日华议员恳谈会”会长古屋圭司星期五（10月7日）透露，“台美日国会议员战略对话”拟定于今年11月第二次召开。

据台湾《自由时报》报道，古屋圭司星期五在第六届玉山论坛上透露上述消息。他说，日华恳去年3月首次成功地安排台湾总统蔡英文与日本前首相安倍晋三透过视讯对谈，两人承诺要在台湾会面，并计划安排安倍于立法院发表演说。

古屋说，虽然安倍在今年7月不幸离世，无法应约，但他所提倡的自由与开放的印度太平洋战略，现在已经成为国际准则，“我们也将会继承他的遗志”。

古屋称，除了疫情之外，日台现在也正面临着新危机，就是“台湾有事就是日本有事”成真。

他称，今年8月访台时，深感台湾各界对于台海情势的危机感相当强烈。而今，世界各国的代表团纷纷访台，也显示全球都感受到台海强烈的危机感。与此同时，中国大陆正冷静地分析着俄罗斯对乌克兰的侵略。

古屋称，中国大陆如何借惊人的武力“片面行动”改变现况，包括剧增的军费，以及《国防法》《武警法》《海警法》接连修订，未来的风险可以想见。

古屋强调，台湾海峡的和平与稳定不仅对台湾人民相当重要，对于住在台湾的2万4000名日本侨民、日本国土与国际社会而言也至关重要。“试想若台海爆发危机，对供应链将造成怎样的影响？一旦事情真的发生，那就真的太迟了。”

古屋提到，美国总统拜登也表态，中国大陆若武力攻打台湾，美国会协防台湾。在遵守“一中”的同时，没人希望中国大陆增加其军事胁迫，当然也包括台湾，因为这样的动作没人会获益，只会破坏区域和平与稳定。正因如此，志同道合的国家强化合作以阻止“台湾有事”成真，比起以往都来得更加地重要。

古屋说，今年8月，日本针对“台湾有事”进行模拟；展望未来，日本应与美国和台湾进行更深入地讨论。去年7月首次举办的“台美日国会议员战略对话”，预定于11月举办第二次。

古屋也提到，10月8日有20位日华恳跨党派议员将访台，除了参与双十活动，也将造访立法院长游锡堃的故乡宜兰，从宜兰眺望111公里之外的日本与那国岛，相信能亲身感受到日本与台湾之间是如此地近，也正是安倍所说的“台湾有事就是日本有事”的真意。

古屋重申，台湾有事不仅意味着日本有事，也是共享自由、民主、法治、基本人权的国家有事。“这正是为什么我们应紧密合作，以捍卫国际社会的和平。”