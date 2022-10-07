港网台主持人认煽动和洗黑钱罪判入狱32个月

香港网络电台主持人尹耀升（外号“杰斯”）承认煽动罪和洗黑钱罪，星期五（10月7日）在区域法院被判监32个月。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，尹耀升涉嫌2020年在网上节目发布煽动言论，宣扬香港“独立”、呼吁外国政府制裁香港官员，以及连同助手利宝丽清洗1032万港元（下同，约188万新元）黑钱。

54岁的尹耀升原被控串谋作出具煽动意图的作为及洗黑钱等共10罪，早前承认其中四项罪名，其中一项串谋作出具煽动意图的行为罪及三项洗黑钱罪。

法官在判刑时称，传媒对普通市民具影响力，尹耀升却利用其网上平台作出煽动行为。当时香港正经历连串、持续并严重的暴力冲击和违法行为，当中有不少大规模、长时间和影响广泛地区或多个地点的暴动或涉及暴力的非法集结。尹耀升在这样的社会氛围和环境下，作出煽惑行动，明显是“火上加油”，加剧破坏社会安宁和治安的风险。

法官说，《香港国安法》2020年6月30日生效。法例生效的五个月内，尹耀升仍持续其非法行为，直至被拘捕为止，明显是挑战法律，就煽动罪判尹耀升囚禁14个月。

法官说，至于三项洗黑钱罪涉及逾1000万，长达九个月、超过410次提存款转账交易期间，尹耀升指示助手利宝丽（52岁）协助处理财产，明显是主脑，就此三罪分别判他入狱12个月、20个月及12个月，三项罪名同期执行，但其中18个月与煽动罪分期执行，即尹耀升的总刑期为32个月。

控方称若尹耀升同意案情及充公令，余下六项罪名将留在法庭存档，包括涉及其助手利宝丽的两项洗黑钱罪名。案件上月初提讯时，尹耀升同意法庭颁下充公令，将交出逾487万港元资产。

法官早前已称会充公尹耀升的487万港元资产，7日正式下达指令，并限尹耀升须在六个月内缴付，否则加监五年。