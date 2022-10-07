台南杀警案首开庭 被害家属要求速判死刑

今年8月震惊全台的台南杀警案星期五（10月7日）首开准备程序庭，殉职警员均到庭，要求速判被告林信吾死刑。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台南地方法院星期五开程序庭，讨论两项重点，第一是林信吾的律师与家属律师、检方讨论是否能拷贝行车纪录器；第二是讨论是否该做量刑、行为能力的鉴定。

林信吾的三名律师表示要求拷贝警车行车纪录器，以及最后到现场的警员陈俊安身上的密录器来分析，检方表示拒绝，因杀警案较特殊，画面若不慎流出，会造成家属二度伤害，建议法官让律师来法院看就好。

但林信吾的律师认为，律师是依法调阅，如果没看到证据，林信吾没有法律防御权，违反“武器平等原则”。

第二项重点，是林信吾的律师要求让林信吾到高雄凯旋医院做“控制能力”的鉴定，因为林在犯案时喝了12罐啤酒，是在酒醉时无法辨识自己的行为，另一个鉴定则是因林信吾被起诉死刑，要求让林信吾去嘉南疗养院做“量刑前社会调查”，同时调阅林服役时的辅导纪录、求学、工作时期的纪录。

检方也拒绝被控律师的请求，首先是饮酒的控制能力问题，林信吾在犯案当天早上7时多去超商买酒，案发时是11时，林信吾从买酒到犯案中间隔了4个小时，就算鉴定时再让林喝一次酒，也不能重现犯案时的状况，没必要鉴定，而且林信吾如果去高雄还有戒护人犯的问题。

最后法官称，两项重点均要由合议庭来决定，希望检、辩双方尽快达成共识，尽快完成程序，不要让家属在等待中煎熬。

其中一名殉职警员凃明诚的大姐称，想到弟弟殉职，就无法接受，真的非常痛苦，走进法院宛如置身梦中，每一分钟都快昏倒。

另一名殉职警员曹瑞杰的哥哥则表示，“要看着他（林信吾）进棺材”，并要求法官速审速决，立刻判林信吾死刑。

林信吾也写信给法官表示后悔，希望判死。他说，案发前有喝酒，案发时也知道对方是警员，主动接近，因受到辣椒水刺激才动手，当下有点抓狂，没想太多。

这场准备程序庭耗时约两个小时，11月将再次开庭。

台南市安南区今年8月22日发生袭警案，造成警员凃明诚、曹瑞杰殉职，凶嫌林信吾隔天凌晨在新竹市客运站落网，台南地检署9月7日侦结依杀人罪起诉，并建请求处死刑。